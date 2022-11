POL-PDLU: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) - Am 02.11.2022 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW die Landauer Straße in Fahrtrichtung Gilgenstraße. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller die Gilgenstraße in Fahrtrichtung Landauer Straße. Auf Höhe einer dortigen Ampel bog der PKW-Fahrer nach links in die Schützenstraße ein und übersah dabei den bevorrechtigten Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten ...

