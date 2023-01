POL-WAF: Wadersloh. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Freitag, 30.12.2022, kurz nach 20:00 Uhr, endete die große Fahrt einer Siebenjährigen glücklich am Bahnhof Ahlen. Das Mädchen saß allein in der Regionalbahn, weil diese in Rheda-Wiedenbrück ohne den Vater des Kindes abgefahren war. Der Vater wandte sich über Notruf an die Polizei in Gütersloh, die den Hilferuf an die Polizeileitstelle in Warendorf weitergab. In der Zwischenzeit passierte der ...

mehr