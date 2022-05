Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt.

Wismar (ots)

Das Polizeihauptrevier Wismar führte am Samstag, 14.05.2022, verstärkte Verkehrskontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Fahrzeugführern durch. Dabei kam auch eine zivile Funkwagenbesatzung zum Einsatz. Im Rahmen dieser Schwerpunktkontrollen wurden sechs mit Betäubungsmitteln beeinflusste Fahrer festgestellt. Gegen 06:50 Uhr wurde in der Wismarer Lübschen Straße ein 52-jähriger Fahrer eines Audi kontrolliert. Dieser zeigte Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Einnahme von Betäubungsmitteln, verweigerte jedoch sämtliche Maßnahmen zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit. In der weiteren Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nachdem der 52-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen und mit der Untersagung der Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden entlassen wurde, konnte der Audi-Fahrer gegen 07:30 Uhr erneut fahrend mit dem Audi in Wismar festgestellt werden. Zunächst versuchte sich dieser der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Anscheinend hatte sich der 52-Jährige mit seinem Zweitschlüssel Zugang zu seinem Fahrzeug verschafft. Es schlossen sich eine erneute Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des zweiten Fahrzeugschlüssels sowie die Untersagung der Weiterfahrt an. Wenig später, gegen 10:30 Uhr, kontrollierten die Beamten im Philosophenweg in Wismar einen 42-jährigen Pkw-Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte eine Beeinflussung mit Cannabis-Produkten und Amphetaminen an. Gegen 12:15 Uhr wurde auf der Landesstraße 102 Höhe Triwalk ein 35-jähriger VW-Fahrer kontrolliert. Dieser war anhand des durchgeführten Tests mit Cannabis-Produkten beeinflusst. Ein weiterer augenscheinlich beeinflusster Fahrzeugführer konnte gegen 13:30 Uhr in der Dahlmannstraße in Wismar festgestellt werden. Der 56-jährige Fahrer eines VW-Transporters verweigerte sämtliche Tests. Zum Abschluss der verstärkten Kontrollen wurde gegen 15:50 Uhr der 41-jährige Fahrer eines Nissan in Klein Labenz kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte die Beeinflussung durch Kokain und Cannabis-Produkten an. In allen Fällen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt für die nachfolgenden 24 Stunden untersagt. Die Dienststellen im Polizeipräsidium Rostock führen solche verstärkten Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer im Rahmen des täglichen Dienstes durch. Ziel dieser polizeilichen Kontrollmaßnahmen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Teilnehmenden und die Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

