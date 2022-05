Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Unfälle auf der BAB 20 Höhe Anschlussstelle Tessin

Rostock (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag ereigneten sich auf der BAB 20 in Höhe der Anschlussstelle Tessin insgesamt fünf Verkehrsunfälle bei denen zwei Fahrzeugführer schwer verletzt wurden und hoher Sachschaden entstanden ist. Am Freitag, 13.05.2022, versuchte gegen 22:45 Uhr der Fahrer eines Opel Corsa kurz vor der Anschlussstelle Tessin in Fahrtrichtung Stettin einem Rehwild auszuweichen, kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Opel blieb nicht mehr fahrbereit liegen. Der 28-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Rostock gefahren. Nahezu zeitgleich prallte in unmittelbarer Nähe des Opels ein weiteres Fahrzeug mit dem Rehwild zusammen. Bei diesem Unfall blieb der 45-jährige Ford-Fahrer unverletzt und das Fahrzeug im Anschluss fahrbereit. Zur Absicherung der Maßnahmen an der Unfallstelle wurde ein Sicherungsfahrzeug durch die Kräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf aufgestellt. Gegen 00:28 Uhr fuhr aus bislang noch ungeklärter Ursache die 21-jährige Fahrerin eines Suzuki in den Sicherungswagen. Dadurch wurde die Fahrerin im Suzuki eingeklemmt. Kameraden der FFW Sanitz befreiten die 21-Jährige aus dem Fahrzeug. Diese erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde ebenfalls ins Klinikum nach Rostock gefahren. Sowohl der Suzuki als auch der Sicherungswagen der Polizei waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Auf Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Stettin kam es auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Rostock nahezu zeitgleich zu zwei weiteren Verkehrsunfällen. Hier fuhren zwei Wohnmobile über einen auf der Fahrbahn liegenden Reifen. An beiden betroffenen Wohnmobilen wurde dadurch die Ölwanne aufgerissen. Die Wohnmobile waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Zur Reinigung der Fahrbahn und Bergung der Wohnmobile musste die BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Tessin und Sanitz in Fahrtrichtung Rostock von 00:40 Uhr bis 03:35 Uhr voll gesperrt werden. Für die Unfallaufnahmen und Bergung der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Stettin musste die BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Tessin von 00:30 Uhr - 04:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden der Unfälle wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Die FFW Sanitz war mit 20 Kameraden und vier Einsatzfahrzeugen zur Unterstützung an den Unfallorten im Einsatz. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

