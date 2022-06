POL-PDTR: Diebstahl von Baustelle

Konz (ots) - Am heutigen Freitag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:35 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter an einem in Konz-Berendsborn, in der Straße Am Berendsborn, in Höhe des Haus Nr. 5 abgestellten PKW die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz, Telefon 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

