POL-WAF: Telgte. Feuerwerk in Briefkasten

Warendorf (ots) - Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntagmorgen (01.01.2022, 00.25 Uhr) einen 40-jährigen Mann in Ennigerloh angegriffen und geschlagen. Der Ennigerloher sprach eine Gruppe Jugendlicher an, da diese mit Feuerwerk in einem Parkhaus an der Liebfrauenstraße hantierte und Feuerwerkskörper in Richtung der Autos schmiss. Einer aus der Gruppe stieß den 40-Jährigen nach einer kurzen verbalen ...

