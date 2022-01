Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht Zeugen - Wer hat etwas beobachtet?

Bild-Infos

Download

Neuss, Korschenbroich (ots)

Das Ziel von Einbrechern war am Donnerstag (20.01.) ein Einfamilienhaus in Neuss-Norf. Gegen 9:50 Uhr versuchte ein Unbekannter in die Räumlichkeiten an der Ahrstraße zu gelangen. Als er bei seiner Tat gestört wurde, ergriff er die Flucht.

Die Zeugen beschreiben den flüchtigen Mann wie folgt: 180 Zentimeter groß, etwa 20 Jahre alt, sportliche Statur - auffällig waren die "dünnen" Beine. Er trug eine schwarze Daunenjacke, blaue Jeans und dunkle, längere wellige Haare.

Der Verdächtige flüchtete in die Lahnstraße und weiter Richtung "Geschwister-Scholl-Straße". Glücklicherweise blieb es bei einem Versuch, da der Mann es nicht ins Innere des Hauses schaffte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Auch in Korschenbroich waren Einbrecher am Werk. Am Donnerstag (20.01.) verschafften sich Unbekannte, in der Zeit von 17:40 bis 20:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Kleinenbroicher Straße. Die Täter schlugen gewaltsam ein Fenster ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten die Unbekannten das gesamte Haus und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Am selbigen Tag kam es zwischen 13 und 19 Uhr an der Straße "Gilleshütte" ebenfalls zu einem Einbruch. Die ungebetenen Gäste gingen gewaltsam die Terrassentür an und gelangten so in das Haus. Nach ersten Informationen wurde nichts entwendet.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die weitere verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Tatorte gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Flüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kommissariat 14 zu melden.

"Soll ich einen entdeckten Einbrecher aufhalten?" - Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg! Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie ihr eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Warten Sie mit der Information an die Polizei nicht. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell