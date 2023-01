Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Schwarzfahrer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (06.01.2023) am Bahnhof Möhringen einen 21-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ohne gültige Fahrkarte unterwegs gewesen zu sein und sich gegen die Kontrolle gewehrt zu haben. Der Mann fuhr gegen 13.30 Uhr mit der Linie U12, als ihn kurz vor dem Bahnhof Möhringen ein Fahrausweisprüfer einer Fahrkartenkontrolle unterzog. Der Fahrgast konnte weder ein Ticket noch Ausweisdokumente vorzeigen, weshalb der Prüfer seinen 34-jährigen Kollegen zur Unterstützung rief und dem Fahrgast erklärte, dass er nun sofort aussteigen solle, andernfalls werde die Polizei gerufen. Der 21-Jährige wurde sofort aggressiv, beleidigte die Prüfer, schlug gegen die Scheibe der Stadtbahn und stieß den 34-Jährigen zur Seite. Hierauf wurde er von dem Weggestoßenen an der Jacke gepackt, worauf er versuchte, sich durch Schläge gegen das Festhalten zu wehren. Durch das Gerangel verletzte sich der Prüfer leicht an der Hand, es gelang aber kurzzeitig, den Fahrgast zu beruhigen. Als dieser aber hörte, dass eine 56-jährige Kollegin der beiden Kontrolleure die Polizei verständigt, begann er erneut, in der Bahn laut zu schreien, zu spucken und sämtliche Beteiligte zu beleidigen. Er konnte den eintreffenden Polizeibeamten übergeben werden, die ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder auf freien Fuß setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell