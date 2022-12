POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - In einer Einliegerwohnung eines Wohngebäudes "Am Waldrain" ist am Samstag (17.12.2022) ein Brand ausgebrochen. Bewohner bemerkten gegen 01.35 Uhr das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: ...

