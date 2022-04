BPOL NRW: 29-Jähriger meidet Bundespolizisten aufgrund Drogenbesitz

Bielefeld (ots) - Am Samstagmorgen (30. April) ersuchte die Zugbegleiterin des ICE 656 das Bundespolizeirevier in Bielefeld um Hilfe. Ein Fahrgast ohne Fahrschein und Bargeld weigerte sich beharrlich seit Herford den Zug zu verlassen. In dem mittlerweile am Hauptbahnhof Bielefeld wartenden ICE trafen die Beamten auf ...

mehr