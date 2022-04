Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 50-Jähriger greift Rettungskräfte an - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (29. April) halfen Rettungskräfte am Dortmunder Hauptbahnhof einem Mann, welcher stark alkoholisiert war. Im Rettungswagen trat er dann nach einem Sanitäter.

Gegen 18:30 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer der RB 59 (von Soest nach Dortmund Hauptbahnhof) die Bundespolizei über eine stark betrunkene Person im Zug und bat die Beamten um Unterstützung. Als die Regionalbahn am Bahnsteig zu Gleis 2 des Dortmunder Hauptbahnhofs einfuhr, betraten die Einsatzkräfte den Zug. Dort fanden sie den 50-Jährigen in einem augenscheinlich alkoholisierten Zustand am Boden liegend vor. Der Deutsche war noch ansprechbar. Da der Dortmunder aufgrund seines starken Alkoholkonsums nicht in der Lage war, sich selbstständig fortzubewegen, unterstützten die Beamten den Mann beim Aufrichten und halfen ihm beim Aussteigen.

Die Bundespolizisten alarmierten unverzüglich die Rettungskräfte. Die Sanitäter brachten den Deutschen zum Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofes, wo sich der Rettungswagen befand. Im Rettungswagen löste der 50-Jährige dann die Gurte der Transportliege und versuchte nach einem 27-Jährigen Sanitäter aus Münster zu treten. Dem Deutschen gelang es diesen Tritten auszuweichen, so dass er glücklicherweise nicht verletzt wurde.

Die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests lehnte der Dortmunder ab. Anschließend wurde der Polizeibekannte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte ein.

