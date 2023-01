Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiertonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Samstagnachmittag (07.01.2023) eine Papiertonne in der Höfinger Straße in Brand gesetzt. Ein Passant bemerkte kurz nach 16.00 Uhr das Feuer, das auf eine Hecke sowie auf einen Baum übergriff, und verständigte die Feuerwehr. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell