Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 56-Jähriger vermisst - Polizei fahndet mit Echtbild

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 56 Jahre alten Mann, der aus einem Krankenhaus in Bad Cannstatt abgängig ist. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses an der Auerbachstraße bemerkte am Freitag (06.01.2023), gegen 15.30 Uhr, dass der 56-Jährige sich nicht mehr in seinem Zimmer aufhielt. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist zirka 165 Zentimeter groß, schlank und hat eine Delle im Schädelknochen. Er trägt ein weißes T-Shirt, eine weiße Hose und Hausschuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. Die Fahndung ist unter folgendem Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-bad-cannstatt-vermisstenfahndung/ abrufbar.

