POL-ESW: betrügerische Anrufe

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen Außenspiegel gefahren Um 10:08 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 24-Jähriger aus dem Unstruttal mit einer Sattelzugmaschine die "Lange Gasse" in Waldkappel. Beim Vorbeifahren an einem geparkten an einem Pkw VW Touran achtete der Fahrer nicht auf den Seitenabstand und fuhr dadurch gegen das Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Unfallflucht Am 30.01.23 ...

