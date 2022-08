POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Motorradfahrer erleidet Verletzung

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Robert-Bosch-Straße in Schönaich. Der Täter hebelte zunächst ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf und verschaffte sich so Zutritt in ein Büro. Im weiteren Verlauf gelang es ihm einen Tresor aufzubrechen, aus dem er mehrere hundert Euro entwendete. Der hinterlassen Sachschaden dürfte sich auf einen ...

mehr