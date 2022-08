POL-LB: Gäufelden: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ludwigsburg (ots) - Am Montag gegen 15:50 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Sattelzug-Lenker einen Verkehrsunfall in der Renninger Straße in Leonberg. Der Unbekannte befuhr die Renninger Straße aus dem Gewerbegebiet Hertich kommend und wollte offensichtlich an der Einmündung zur Südrandstraße nach rechts in Richtung Autobahnanschlussstelle Leonberg-West abbiegen. An der dortigen roten Lichtzeichenanlage hielt ...

mehr