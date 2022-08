Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Rotlichtfahrt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er bei Rot fuhr, war ein 49 Jahre alter VW-Lenker am Dienstag gegen 19.40 Uhr im Kreuzungsbereich der Oberriexinger Straße und der Landesstraße 1125 bei Großsachsenheim in einen Unfall verwickelt. Der 49-Jährige, der aus Richtung Großsachsenheim kam und weiter in Richtung Oberriexingen fahren wollte, übersah vermutlich die für ihn Rot zeigende Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Er stieß in der Folge mit einer 31 Jahre alte Opel-Lenkerin, die auf der L 1125 in Richtung Vaihingen an der Enz fuhr, zusammen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

