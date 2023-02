Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.02.23

Eschwege (ots)

Gegen Außenspiegel gefahren

Um 10:08 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 24-Jähriger aus dem Unstruttal mit einer Sattelzugmaschine die "Lange Gasse" in Waldkappel. Beim Vorbeifahren an einem geparkten an einem Pkw VW Touran achtete der Fahrer nicht auf den Seitenabstand und fuhr dadurch gegen das Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Unfallflucht

Am 30.01.23 ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 19:50 Uhr in der Straße "Hopfenhöfe" in Weißenborn eine Unfallflucht, vermutlich durch den Fahrer eines Paket-Lieferfahrzeuges, der beim Verlassen des Grundstückes mit dem Fahrzug die Hauswand beschädigte und weiterfuhr. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 06:25 Uhr befuhr gestern Morgen eine 39-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die B 250 in Richtung Altenburschla, direkt hinter einem Lkw fahrend. Als sie plötzlich einen "lauten Knall" vernahm, konnte sie weder Fahrbeeinträchtigungen noch sonst etwas Ausfälliges feststellen. Später stellte sie jedoch an der linken Fahrzeugseite einen Sachschaden von ca. 2000 EUR fest, die nach Begutachtung von einem Wildtier stammen dürften.

Ebenfalls auf der B 250 ereignete sich gestern Nachmittag, um 17:58 Uhr, ein weiterer Wildunfall. Diesmal wurde in der Gemarkung von Altenburschla ein Reh von dem Pkw einer 50-Jährigen aus Treffurt erfasst. Das Reh überlebte den Unfall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 19:50 Uhr, ein 28-jähriger Eschweger, der mit seinem Pkw auf der K 3 zwischen Jestädt und Grebendorf unterwegs war. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden; der verletzte Fuchs lief anschließend davon.

Fahrraddiebstahl

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl eines Mountainbikes der Marke "Winora", welches zwischen dem 26.01.23, 21:00 Uhr und dem 27.01.23, 07:45 Uhr aus der Hofeinfahrt eines Grundstückes in der Wallstraße in Wanfried entwendet wurde. Das rot-graue Rad des Modells "HAI Seet Hard Nine 3.0" war dort mit einem Drahtpanzerzahlenschloss gesichert abgestellt worden. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse, Taschendiebstähle

Im Edeka-Markt in der Straße "An der Schindersgasse" in Meinhard-Grebendorf ereignete sich gestern Morgen, gegen 09:20 Uhr, ein Taschendiebstahl. Während des Einkaufs in dem Markt wurde einer 62-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard die Geldbörse aus ihrer Jackentasche gestohlen. In dieser befanden sich ca. 25 EUR Bargeld und diverse Dokumente.

Zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr kam es in dem Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege zu einem Geldbörsendiebstahl. In diesem Zeitraum wurde einer 66-jährigen Kundin aus der Gemeinde Meinhard das Portmonee aus der Außentasche ihrer Jacke gestohlen, was sie erst an der Kasse bemerkte. Auch hier befanden sich neben 300 EUR Bargeld noch Ausweisdokumente in der Geldbörse.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall mit Hund

Um 07:40 Uhr befuhr heute Morgen eine 23-Jährige aus Helsa mit ihrem Pkw die K 91 zwischen Eschenstruth und Fürstenhagen, als plötzlich ein Hund auf die Straße lief und von dem Pkw erfasst wurde. Der Hund lief verletzt davon; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Bei dem Hund soll es sich um einen jüngeren schwarzen Schäferhund mit langem Fell handeln. Hinweise auf den Tierhalter: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 11:39 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 23-Jährige aus Hann. Münden mit ihrem Pkw die Walburger Straße in Witzenhausen. Als sie verkehrsbedingt mit ihrem Pkw anhalten musste, bemerkte dies der nachfolgende 58-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zu spät und fuhr auf. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Wildunfall

Um 08:03 Uhr befuhr heute Morgen ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3401 zwischen Kleinalmerode und Hubenrode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl einer Geldbörse

Gegen 12:00 Uhr begab sich gestern in der Mittagszeit eine 73-Jährige aus Witzenhausen nach ihrem Einkauf im Herkules-Markt in Witzenhausen zu ihrem Pkw. Ihre Geldbörse hatte sie nach dem Bezahlen in ihren Rucksack verstaut. Zu Hause bemerkte sie, dass der Reißverschluss des Rucksacks fast komplett aufgezogen war und das Portmonee, in dem sich ihre persönlichen Ausweisdokumente und Bankkarte befanden, entwendet wurde. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

