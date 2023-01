Polizei Eschwege

POL-ESW: Fahren unter Drogeneinfluss

Eschwege (ots)

Ein 26-Jähriger aus Eschwege wurde am gestrigen Sonntagabend, um 18.15 Uhr, durch eine Polizeistreife der Polizeistation Eschwege in der Max-Woelm-Straße in Eschwege kontrolliert. Der 26-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs, offensichtlich unter dem Einfluss illegaler Drogen (Cannabis, Amphetamine) fahrend. Da an dem E-Scooter zudem das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte, wird zusätzlich noch ein Verfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

