POL-PPRP: Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen von Sonntag (11.09.2022) auf Montag (12.09.2022) in einen Stall im Begütenweg ein. Aus den Räumlichkeiten wurden ein Pferdesattel sowie Leergut und Lebensmittel gestohlen. Der Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

