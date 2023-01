Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.01.23

Eschwege (ots)

Wildunfall

Um 05:44 Uhr kollidierte heute früh ein 35-Jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Reh, das die L 3239 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach überquerte. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 21-Jähriger aus Sontra wurde am gestrigen Nachmittag, um 1 7:10 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege mit seinem Pkw kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige das Auto unter dem Einfluss von illegalen Drogen fuhr, was ein durchgeführter Test, der positiv auf Cannabis verlief, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Ladendiebstahl löst "kleinen" Polizeieinsatz aus

Um 11:05 Uhr begab sich gestern Vormittag ein 31-Jähriger aus Eschwege in einen Baumarkt in der Niederhoner Straße und besorgte sich dort drei Ketten für ein Schleifgerät im Wert von 95 EUR. Dort legte er die drei Ketten auf das Kassenband, wo die Kassiererin sie dann einscannte. Der 31-Jährige übergab ihr daraufhin 20 Cent, mit den Worten "Stimmt so" und lief fluchtartig aus dem Baumarkt. Zwei Mitarbeiter des Baumarktes verfolgten den Täter noch kurz, bevor dieser dann über die Eisenbahnschienen hinweg flüchtete. Über die Landesbahn wurde dann kurz darauf eine Person auf Gleisen gemeldet. In Höhe der Firma Stiebel Eltron konnte der 31-Jährige durch die Polizei vorläufig festgenommen werden, so dass es zu keiner weiteren Beeinträchtigung des Zugverkehrs kam. Der 31-Jährige wurde zur Polizeistation sistiert; ein durchgeführter Ankohltest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille.

Diebstahl einer Geldbörse

Auf dem Wochenmarkt in Eschwege wurde am vergangenen Mittwoch in der Mittagszeit einer 81-Jährigen aus Eschwege aus dem Einkaufskorb die Geldbörse gestohlen. In dieser befanden sich 80 EUR Bargeld und Ausweisdokumente. Hinweise: 05651/9250.

Trickdiebstahl

Um 17:30 Uhr ereignete sich am gestrigen Nachmittag im Ulmenweg in Eschwege ein Trickdiebstahl. Zur Tatzeit erschienen zwei Männer, die dem Geschädigten im Nachgang eines Umzuges als Umzugshelfer bekannt waren. Diese gaben vor, dass einer der beiden seinen Ausweis bei dem vorausgegangenen Umzug verloren habe, worauf sie in die Wohnräume eingelassen wurden. Bereits nach kurzer Zeit verabschiedeten sich die beiden Männer plötzlich, was den Geschädigten komisch vorkam. Bei Nachschau musste er dann feststellen, dass seine Geldbörse entwendet wurde. In dieser befanden sich EC-Karte und Bargeld. Schaden: ca. 300 EUR. Die beiden Tatverdächtigen könne wie nachstehend beschrieben werden: Tatverdächtiger 1: Phänotyp: vermutlich Deutsch; Alter: 17-20 Jahre alt; Haare: schwarz, kurz; Körperbau: stämmig; Brille. Kleidung: Mütze, Jeans, roter Pullover Tatverdächtiger 2: Phänotyp: Deutsch; Alter: 17-20 Jahre alt; Haare: schwarz, schulterlang; Körperbau: stämmig. Kleidung: dunkle Stoffjacke hüftlang, dunkle Jogginghose, dunkle Turnschuh. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 06:57 Uhr befuhr heute Morgen ein 56-Jähriger aus Witzenhausen die L 3238 zwischen Laudenbach und Velmeden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 29-Jährige aus Witzenhausen die L 3238 zwischen Witzenhausen und Ermschwerd. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der anschließend verletzt davonlief. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Diebstahl aus Büro

Aus den Räumen einer Spedition im Ritzmühlenweg in Witzenhausen wurde zwischen dem 25.01.23, 19:00 Uhr und dem 26.01.23, 13:00 Uhr Bargeld entwendet. Der Tatverdächtige bewarb sich unter Angabe falscher Personalien als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma. Nachdem er eingestellt worden war, nutzte er gleich den ersten Arbeitstag, um die Firmenräume nach Wertsachen zu durchsuchen. Hierbei erbeutete er aus einer Geldkassette Bargeld sowie eine Amazon-Geschenkgutscheinkarte. Zu den Reinigungsarbeiten kam er dadurch offensichtlich nicht mehr. Zudem kündigte er das Arbeitsverhältnis telefonisch am 26.01.26. Die Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Witzenhausen ergaben als Tatverdächtigen einen 42-Jährigen aus Witzenhausen, gegen den ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Diebstahl von Buchenholz

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl von ca. sieben bis acht Festmeter Buchenholz in der Waldgemarkung von Neu-Eichenberg/ Berge. Nach Angaben des Geschädigten ist der Abtransport des Holzes zwischen dem 15.12.22 bis zum 18.01.23 vermutlich mit einem Lkw mit Kran erfolgt. Der Schaden wird mit ca. 400 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Brand

Um 13:48 Uhr wurde gestern in einer Papierproduktionsfirma in der Kasseler Straße in Witzenhausen ein Brand gemeldet. Neben der Werksfeuerwehr wurde auch die örtliche Feuerwehr alarmiert, nachdem es aufgrund eines technischen Defekts auf einem Gebäude zu einem Lüfterbrand kam. Dieser konnte durch die Werksfeuerwehr kurz darauf gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

