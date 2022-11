Mannheim-Käfertal (ots) - Am Dienstagmorgen kam es um kurz nach 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der ABB-Brücke. Auf der Straße Auf dem Sand, an der Kreuzung zur Rollbühlstraße, war ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeuggespann in Richtung Innenstadt unterwegs, als er die Engstelle an der ABB-Brücke passieren wollte. Offenbar aufgrund des zu ...

mehr