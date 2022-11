POL-MA: Mannheim-Käfertal: Lkw fährt Straßenlaterne um - Oberleitung der rnV tangiert

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Ein verletzter Fahrradfahrer sowie geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am späten Dienstagnachmittag in Höhe des Mitfahrerparkplatzes am Gleisdreieck ereignete. Gegen 17:20 Uhr war ein 22-Jähriger mit dem Fahrrad in Richtung Neckar ...

mehr