POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall in 18375 Born

Born (LK V-R) (ots)

Am 24.09.2022 kam es gegen 11:15 Uhr in Born zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer den EDEKA-Parkplatz und wollte nach rechts auf die L 21 in Richtung Ahrenshoop einbiegen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Mercedes Transporters, der von einer gegenüberliegenden Zufahrt ebenfalls auf die L 21 in Richtung Ahrenshoop einbiegen wollte, übersah dabei den Radfahrer und kollidierte anschließend mit diesem. In der weiteren Folge stürzte der 85-Jährige mit seinem Rad und verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Aufgrund der Verletzungen erfolgte die Verbringung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen kurzzeitig vollgesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

