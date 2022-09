POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 79-jähriger Vermissten aus Stralsund

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 24.09.2022 konnte ein 23- jähriger polnischer Staatsangehöriger durch zwei deutsche Bürger (33 und 39 Jahre) beim Fahrraddiebstahl in Ueckermünde gestellt werden. Die beiden Bürger standen auf der Ueckerbrücke in der Ueckerstraße und sahen, wie drei männliche Personen über die Ueckerbrücke in Richtung Stadtzentrum gingen. Diese bogen dann in den Ackerhof ab. Kurze Zeit später ...

mehr