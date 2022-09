POL-NB: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 198

Greifswald (LK VG) (ots) - Am 23.09.2022 ereignete sich gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Gützkower Straße in Greifswald. Ein 34-jähriger deutscher Fußgänger wollte die Bahnhofstraße aus Richtung Fleischerstraße kommend in Richtung Gützkower Straße überqueren. Zeitgleich näherte ...

mehr