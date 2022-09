POL-WAF: Ennigerloh. Opel angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - In der Bauernschaft Lütken Heide in Telgte-Westbevern sind am Montag (19.09.2022, 15.41 Uhr) bei einem Verkehrsunfall ein Mofa und ein Auto zusammengestoßen. Ein 66-jähriger Autofahrer fuhr den Wirtschaftsweg Lütken Heide aus Richtung Vadrup kommend. An einer Einmündung stieß er mit einer von rechts kommenden 50-jährigen Mofa-Fahrerin aus Münster zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt durch ...

mehr