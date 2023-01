Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 21:11 Uhr befuhr gestern Abend ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankfurt am Main die B 400 von Ulfen in Richtung Wommen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:33 Uhr befuhr heute früh ein 53-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw die B 451 zwischen Trubenhausen Großalmerode. In Höhe einer Gärtnerei überquerten mehrere Rehe die Bundesstraße, wodurch es zum Zusammenstoß mit den Tieren kam. Diese liefen anschließend in ein angrenzendes Waldstück davon. Am Pkw entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 09:37 Uhr befuhr gestern Morgen ein 40-Jähriger aus Belarus mit einer Sattelzugmaschine die Ermschwerder Straße in Witzenhausen. Beim Abbiegen auf die B 451 in Richtung Schützenstraße übersah der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 78-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

