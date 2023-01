Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Souterrainwohnung - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Im Laufe des gestrigen Montages (02.01.2023) drangen Unbekannte in eine Souterrainwohnung auf der Hausdorffstraße in Kessenich ein. Die Einbrecher nutzten die Zeit von 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr zur Tatausführung. Nach der Spurenlage öffneten sie ein in Kippstellung stehendes Fenster zu den Wohnräumen, die nach geeignetem Diebesgut durchsucht wurden. Die Täter erbeuteten zwei Geldbörsen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228 15-0.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell