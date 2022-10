POL-SO: Autos zerkratzt

Werl (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Olakenweg. Während die Bewohner sich im Haus befanden, drang ein bislang unbekannter Einbrecher über ein Kellerfenster in das Innere des Hauses ein. Er durchsuchte die Kellerräume und das Erdgeschoss. Durch das laute Rufen der Bewohner wurde der Täter offenbar abgeschreckt und flüchtete mit einer entwendeten Geldbörse vom Tatort. Der Dieb kann wie ...

