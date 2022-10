Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Werl (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Olakenweg. Während die Bewohner sich im Haus befanden, drang ein bislang unbekannter Einbrecher über ein Kellerfenster in das Innere des Hauses ein. Er durchsuchte die Kellerräume und das Erdgeschoss. Durch das laute Rufen der Bewohner wurde der Täter offenbar abgeschreckt und flüchtete mit einer entwendeten Geldbörse vom Tatort. Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: Cirka 20 bis 28 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, sehr schlank, dunkle Haare, dunkler Bart. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung und wirkte ungepflegt. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

