Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht mit Personenschaden

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Am Freitag (05. August 2022) kam es gegen 12:00 Uhr in Rees am Kreisverkehr aus Richtung Kaufland / Rheinbrücke kommend, zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger wollte mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Wesel verlassen, als er von einem weißen PKW erfasst wurde und zu Boden stürzte. Zum Kennzeichen sowie der Marke des PKW konnte der Geschädigte keine Angaben machen. Auf dem Außenspiegel der Beifahrertür, soll das Fahrzeug einen Aufkleber des Fußballvereins 1.FC Köln gehabt haben. Der Geschädigte wurde durch den Sturz leicht verletzt. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

