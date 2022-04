POL-BO: Flucht vor Verkehrskontrolle: Wittener (22) ist ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert unterwegs und baut auf der Flucht Unfall

Bochum (ots) - Als ein Hausbesitzer in Bochum am Freitagvormittag, 1. April, nach Hause zurückkehrte, überraschte er einen Einbrecher in seinem Garten. Gegen 10.25 Uhr kehrte der 53-jährige Besitzer eines Hauses in Dahlhausen zurück, als er aus seinem Wohnzimmer heraus eine männliche Person in seinem Garten wahrnahm. Nach kurzer Verfolgung in Richtung des Spielplatzes Am Hedtberg verlor er den Mann aus den Augen. ...

mehr