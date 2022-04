POL-BO: Vier Beteiligte Fahrzeuge und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Sachschaden rund 10.000 Euro

Bochum (ots) - Am Freitagabend, 1. April, ist eine Pkw-Fahrerin (20, aus Bochum) in Bochum-Stiepel bei Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen und hat sich so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Gegen 20.45 Uhr befuhr die Bochumerin die Königsallee in Richtung Innenstadt, als sie vermutlich aufgrund der schneefallbedingten Winterglätte mit ihrem Auto ...

