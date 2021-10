Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Personen bei Auffahrunfall in Witten verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag, 19. Oktober, sind zwei Personen verletzt worden.

Nach bisherigem Stand fuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Witten mit seiner Beifahrerin (47, ebenfalls aus Witten) gegen 13.15 Uhr auf der Crengeldanzstraße in Richtung Witten Zentrum. In Höhe der Hausnummer 7 hielt er an einer roten Ampel.

Zeitgleich näherte sich von hinten ein 76-jähriger Autofahrer aus Wetter und fuhr aus bisher ungeklärten Gründen auf das stehende Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall wurden der Wetteraner sowie die Beifahrerin des Witteners verletzt und zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell