Polizei Bochum

POL-BO: 26-jähriger Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Am gestrigen 19. Oktober kam es in Bochum-Weitmar zu einem Alleinunfall, bei dem ein 26-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Stand war der in Venezuela lebende 26-Jährige gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Parkanlage des Bochumer Wiesentals unterwegs. In Höhe der Stensstraße 22 verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte eine Böschung hinab.

Ein Rettungswagenteam brachte den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell