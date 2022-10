POL-SO: Brand in Praxis

Soest (ots) - In der Zeit zwischen dem 18.10.2022, 12 Uhr und dem 22.10.2022, 10.15 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Mühlenweg, einzudringen. Die Diebe beschädigten ein Fenster im Erdgeschoss und eine Kellertür, gelangten aber vermutlich nicht in das Hausinnere. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge geben könne, werden gebeten, sich unter der ...

