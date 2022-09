Polizei Köln

POL-K: 220902-5-K Unbekannte versuchen, Geldautomaten aufzubrechen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (1. September) haben nach derzeitigem Ermittlungsstand Unbekannte vergeblich versucht, einen Geldautomaten an der Venloer Straße Ecke Leyendecker Straße in Köln-Ehrenfeld gewaltsam zu öffnen. Im Zeitraum zwischen 0 und 8.15 Uhr brach/en der oder die Verdächtige/n eine Zugangstür an der Leyendecker Straße auf, um in einem Innenraum die rückwärtige Verkleidung des Automaten brachial anzugehen. Der oder die Unbekannte/n flüchteten ohne Beute, hinterließen jedoch erhebliche Schäden.

Das Kriminalkommissariat 71 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

