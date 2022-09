POL-K: 220902-4-K Kameradiebstahl nach Platzsturm im RheinEnergieSTADION - Tatverdächtige identifiziert

Köln (ots) - Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht auf Donnerstag (1. September) an einem Anbau einer Kindertagesstätte in der Frankfurter Straße in Köln-Eil sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein oder mehrere Unbekannte den Schuppen samt Spielzeug gegen 3.30 Uhr auf bisher ungeklärter Weise in Brand gesetzt haben. ...

