POL-K: 220711-3-K Alkoholisierter Taxifahrer befördert Fahrgast - Führerschein beschlagnahmt

Zwei Beamte in einem zivilen Streifenwagen haben am späten Freitagabend (8. Juli) einen alkoholisierten Taxifahrer (64) aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in Köln-Deutz angehalten und den Führerschein, seinen Funk-/ Fahrerausweis und seine Fahrgastbeförderungskarte beschlagnahmt. Zudem ordneten sie eine Blutentnahme an. Aufgefallen war der 64-Jährige gegen 23 Uhr auf der Siegburger Straße als er sein Auto mit einem Fahrgast über einen Gehweg gesteuert und Probleme beim Halten der Fahrlinie hatte. Immer wieder fuhr er gegen den Bürgersteig. Über einen längeren Zeitraum leistete er den Anhaltezeichen der Beamten keine Folge. Neben der auffälligen Fahrweise stellten die Beamten bei der anschließenden Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. (nm/kk)

