Polizei Köln

POL-K: 220711-2-K Tatverdächtiger flüchtet nach Einbruch in Einfamilienhaus im Hahnwald - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Einbruch am frühen Sonntagmorgen (10. Juli) in ein Einfamilienhaus im Osterriethweg im Stadtteil Hahnwald sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,80 Meter großen, schlanken und schwarz gekleideten Mann. Gegen 2.45 Uhr soll der Unbekannte über ein geöffnetes Fenster, mutmaßlich mithilfe einer Leiter, in das erste Obergeschoss des Hauses gelangt sein. Dort entwendete er eine Handtasche aus dem Schlafzimmer und entnahm Geld aus einem Portemonnaie. Ungewöhnliche Geräusche weckten das Ehepaar (74: w, 61: m), welches sich im Schlaftrakt einschloss und die Polizei alarmierte. Im Garten fanden die Beamten die entwendete Handtasche. Mit dem erbeuteten Bargeld entkam der Einbrecher unerkannt.

Zeugen, die eine verdächtige Person im Tatzeitraum gesehen haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 72 zu melden. (nm/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell