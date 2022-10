POL-SO: Bad Sasssendorf-Neuengeseke - Unfallflucht

Lippstadt (ots) - Am vergangenen Mittwoch (19.10.22) kam es an der Akazienstraße zu einem kleinen Unfall. Dabei wurde ein silberner Mazda leicht beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ eine Nachricht an der Windschutzscheibe des beschädigten Pkw. Leider ist die dort angegebene Telefonnummer nicht vergeben. Darum bittet die Polizei den Verursacher sich zur Klärung des Sachverhaltes unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü) Rückfragenvermerk für ...

