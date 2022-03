POL-E: Göttingen/Essen: (116/2022) Sicherheitsverwahrter bei begleitetem Freigang in Göttinger Innenstadt entwichen - 1. Folgemeldung - FAHNDUNGSRÜCKNAHME - Entwichener meldet sich eigenständig

Berlin/Bukarest (ots) - Während die Kämpfe in der Ukraine andauern, sind bereits mehr als eine Million Menschen in Nachbarländer geflohen, und ihre Zahl steigt stündlich. In Rumänien und Litauen hilft Save the Children bereits unmittelbar an der Grenze und in Aufnahmezentren; Hilfe in weiteren Ländern wie Polen wird rasch folgen. Auch in Deutschland bereitet sich ...

mehr