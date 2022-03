POL-E: Essen: 14-jährige Radfahrerin wird von Pkw geschnitten und stürzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45133 E-Bredeney: Am frühen Mittwochmorgen (2. März) meldete ein Zeuge verdächtige Personen in einem Imbiss an der Frankenstraße. Einsatzkräfte konnten zwei mutmaßliche Einbrecher im Ladenlokal festnehmen. Bei den beiden Jugendlichen (15 und 16 Jahre alt) wurde Diebesgut aus einem Einbruch in eine Kindertagesstätte aus derselben Nacht aufgefunden. Gegen 2:30 Uhr erhielt die Polizei Essen den Notruf ...

