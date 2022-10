Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Solarpanel auf B67

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bundesstraße 67;

Unfallzeit: 21.10.2022, 19.15 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verlor am Freitagabend auf der Bundesstraße 67 etwa in Höhe der Zufahrt Weseler Straße ein Solarpanel. Ob der Fahrzeugführer dies bemerkt hat, ist nicht bekannt. Mehrere Fahrzeuge die in Richtung Bocholt unterwegs waren, konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen und überfuhren das Hindernis. Dabei entstanden Beschädigungen an den Fahrzeugen. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob es sich bei dem Solarpanel um Ladung oder um Ausrüstung an einem Wohnmobil oder Wohnwagen handelte. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell