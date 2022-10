Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Unfallflucht an der Gronauer Straße

Baum "gefällt"

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Gronauer Straße / Am Josefshaus;

Unfallzeit: 21.10.2022, 06:05 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 06.05 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall in Gronau-Epe. Als er auf die Gronauer Straße blickte, sah er einen "gefällten" Baum - vom Verursacher war nichts mehr zu sehen. Die Lage des Baumes sowie Reifenspuren im Erdreich der Grünanlage eines Kreisverkehrs lassen den Schluss zu, dass mit mutmaßlich einem Lkw der Schaden verursacht wurde. Der Fahrer war von der Gronauer Straße aus Richtung Gronau kommend in den Kreisverkehr Gronauer Straße / Am Josefshaus eingefahren. Dabei stieß er mit dem rechtsseitig stehenden circa sechs Meter großen Baum zusammen und riss ihn um. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell