POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall an der Willingsweide

Borken-Marbeck (ots) - Tatort: Borken-Marbeck, Schulstraße und Am Bruchbach Tatzeit: 22.10.2022, 03.30 Uhr bis 04.40 Uhr In der Nacht zum Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter im genannten Zeitraum mehrere abgestellte Fahrzeuge auf den Straßen Schulstraße und Am Bruchbach. In bisher vier Fällen zerstörten die Täter dabei jeweils einen Außenspiegel. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser ...

