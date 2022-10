POL-BOR: Gescher - Moped und Motorroller entwendet

Heek (ots) - Tatort: Heek, Gleisweg Tatzeit: 22.10.2022, 22.00 Uhr bis 23.10.2022, 05.15 Uhr Unbekannte konnten in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in eine Bäckereifiliale am Gleisweg eindringen. Sie hebelten eine Seitentür auf und entwendeten aus dem Inneren Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

