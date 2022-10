POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Daimlerstraße Tatzeit: 21.10.2022, 14.30 Uhr bis 22.10.2022, 06.30 Uhr Mehrere Fässer mit Chemikalien entwendeten bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag aus einer Lagerhalle an der Daimlerstraße. Sie hebelten eine Tür auf und nutzten vermutlich einen in der Halle abgestellten Gabelstapler zum Verladen der Fässer in ein mitgebrachtes Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann ...

