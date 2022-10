Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst- Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, den 18.10.2022, befuhr ein 67 jähriger Mann aus Hamm mit seinem Krad die L520 (Elmster Berg) von Everswinkel kommend in Richtung Sendenhorst. Gegen 17:10 Uhr befährt dann eine 68 jährige Frau aus Sendenhorst die untergeordnete Straße Sandfort und beabsichtigt die L520 mit ihrem Pkw zu überqueren. Dabei übersieht sie den Kradfahrer und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 64-jährige Frau sowie ihr 74-jähriger Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich einem angrenzenden Krankenhaus zugeführt. Vor Ort unterstützten Kräfte des Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Münster bei der Unfallaufnahme. Die Staatsanwaltschaft Münster ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Der Bereich der Unfallstelle war für etwa sechs Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahrbahn musste im Anschluss durch eine Spezialfirma gesäubert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40000 Euro.

